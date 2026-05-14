Julio Dely Valdés habló de la actualidad del Real Madrid y eligió entre Vinicius y Mbappé

Julio Dely Valdés habló de la actualidad del Real Madrid y además señaló su preferencia con Kylian Mbappé sobre Vinícius Jr.

En una entrevista para el diario AS, habló del enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde, el banquillo del Madrid y su preferencia de Kylian Mbappé sobre Vinícius Jr.

Parte de la entrevista de Julio Dely Valdés en AS

El Madrid ahora está en crisis…

R. Lo sé. Lo que hace el Madrid repercute en todo el mundo. Es difícil de entender cómo es posible que con esa plantilla puedan estar en una situación tan mala. Habría que estar dentro para explicarlo, pero desde fuera no se comprende.

¿Con Ancelotti no habría ocurrido?

R. Claro que no, ni los resultados ni el mal ambiente del vestuario. No estaría como está ahora. Cuando estuvo no pasó nunca. Más allá del lado deportivo, lo más importante para un entrenador es saber llevar un vestuario y en esto, como en tantas otras cosas, Carlo era un maestro.

¿Alguna vez ha vivido en un vestuario un enfrentamiento como el de Tchouameni y Valverde?

Jamás. Llevo toda mi vida en el fútbol y algo tan grave, con un futbolista en el hospital tras encararse a un compañero, no lo he visto nunca, ni como jugador ni como entrenador.

¿Mourinho puede liderar la reconstrucción?

Si lo que se busca es a alguien capaz de poner orden, controlar el vestuario y el ego de las estrellas, está capacitado para ello. No tengo dudas sobre ello.

¿Y a nivel futbolístico?

Lo primero que tiene que decidir el Madrid es a qué quiere jugar, cuál debe ser su modelo de juego. Y a partir de ahí hay entrenadores que podrán encajar mejor que otros.

¿Le gusta más Mbappé o Vinicius?

Los dos son fenómenos, pero me quedo con Mbappé porque tiene más gol. Es más letal de cara a la portería rival. No es un “nueve” clásico, pero es un gran definidor.

¿Le ha parecido correcta su actitud?

No veo que haya hecho nada grave, pero en ciertas ocasiones hay que ser más discreto. Es muy importante el contexto de cada situación. Si tú ganas y el equipo va bien puedes salir riendo en el coche delante de todos porque a nadie le va a sentar mal, pero hay momentos en los que hay que guardar las apariencias. Tendrá que reconquistar a la afición a base de goles y rendimiento en el campo.

FUENTE: Diario AS