Kylian Mbappé en polémica con el PSG tras ser sustituido al medio tiempo

El PSG de Kylian Mbappé igualó sin goles contra el Mónaco en su visita al Estadio Luis II en la jornada 24 de Ligue 1, pero el partido no fue el principal protagonista en las redes sociales, luego de darse a conocer las acciones que realizó el delantero francés tras ser sustituido.

¿Qué sucedió con Kylian Mbappé y el PSG?

Kylian Mbappé fue sustituido desde el medio tiempo, sin conocer los detalles, el futbolista sufrió un golpe en la primera mitad, pero a ciencia cierta se desconoce si fue esa la razón que Luis Enrique decidiera dejarlo en el banco. Lo curioso fue que el delantero salió al 49' con ropa particular y no uniforme y hablando por celular en el túnel para después irse a sentar en la tribuna al lado de su madre y no con sus compañeros en el banquillo.