Kylian Mbappé regresó a la dinámica del grupo y estaría disponible vs Alavés

Kylian Mbappé , delantero francés del Real Madrid , regresó a la dinámica de grupo en vísperas de la visita al Alavés y fue la gran novedad en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, aliviando la plaga de bajas de Xabi Alonso , que también podría recuperar a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Se probó Mbappé en la Ciudad Real Madrid en su vuelta al césped, buscando confianza en la rodilla izquierda, donde sufrió un fuerte golpe ante el Celta de Vigo el pasado domingo, que le impidió tener minutos el miércoles ante el Manchester City.

Kylian Mbappé hizo trabajos con balón

Tras un inicio de mañana en el gimnasio, se pudo ver en los primeros quince minutos de trabajo sobre el césped abierto a la presencia de los medios de comunicación a Mbappé haciendo movimientos con sus rodillas y buscando confianza. Tras una suave carrera, participó sin problema en ejercicios con balón y apunta a Vitoria.

También Huijsen, ausente los cinco últimos partidos del Real Madrid, fue la nota positiva de la mañana para Xabi Alonso. Por segundo día, ataviado con un gorro pese a los 11 grados de temperatura en Valdebebas, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en un grupo en el que pasó una prueba Antonio Rüdiger.

Si los dos jugadores pueden jugar en Vitoria, paliarían en parte la situación compleja que sufre Xabi Alonso en una defensa en la que no puede contar con ninguno de sus laterales, con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy lesionados, junto a David Alaba, más Álvaro Carreras y Fran García sancionados.

Endrick, que también fue expulsado ante el Celta, completa la larga lista de ausencias madridistas en Mendizorroza.

