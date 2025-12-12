Medcom y RPC presentan el Mundial del Barrio 2026

Medcom, a través de RPC, canal líder en transmisiones deportivas del país, presentó hoy ante los medios de comunicación el Mundial del Barrio 2026 , un proyecto que continúa creciendo y consolidándose como una de las iniciativas deportivas más significativas para la niñez y juventud panameña.

Durante el acto, se compartieron los avances del torneo, su impacto comunitario y nacional, así como el fortalecimiento de la alianza entre Medcom, RPC y las empresas que este año decidieron acompañar esta iniciativa con propósito. Este año nos respaldan marcas que creen en el poder del deporte para transformar vidas y abrir oportunidades reales en nuestras comunidades: Tigo Panamá, Grupo Rey, Hutchison Ports, Cobre

Panamá, Banco Nacional de Panamá, Central Azucarero de Alanje S.A. – La Doradita, Grupo AJE / Big Cola, Hertz y Pascual.

En sus intervenciones, el señor Jorge Tzortzatos, Gerente General de Medcom, y la señora Puchy Serrano, Directora Adjunta Comercial de TV Abierta, destacaron el sentido social del Mundial del Barrio y su misión: crear espacios seguros donde miles de niños, adolescentes y familias vivan el deporte con entusiasmo, disciplina y un profundo sentido de pertenencia.

La conferencia también presentó detalles operativos de la edición 2026, incluyendo fechas proyectadas, lineamientos organizativos y la estrategia de transmisión que RPC desplegará en televisión abierta y plataformas digitales, reforzando su liderazgo indiscutible en contenido deportivo nacional.

Uno de los anuncios más relevantes fue la renovación de identidad de los equipos: los 48 grupos comunitarios adoptarán nombres de selecciones de distintos países del mundo, en honor a la celebración del año mundialista. Esta evolución busca conectar a los jóvenes con la emoción global del fútbol y elevar la experiencia del torneo en cada comunidad.

Medcom y RPC cerraron el encuentro agradeciendo a los patrocinadores por su confianza y reiterando su compromiso con impulsar proyectos que generen impacto positivo en Panamá.