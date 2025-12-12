Panamá Femenina escaló en el Ranking FIFA

MAREA ROJA Marea Roja -  12 de diciembre de 2025 - 12:55

La selección de Panamá Femenina subió un puesto tras la última actualización del Ranking FIFA de diciembre.

FOTO: FPF

Las dirigidas por Toña Is en su último partido golearon 6-1 a Curazao en el primer partido de ambas selecciones en el Grupo E de la Clasificatoria Concacaf W 2025/26.

Karla Riley, Khaterin Parris, Ericka Araúz (2), Hilary Jaén y Riley Tanner marcaron los goles en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca de Willemstad.

Panamá femenina escaló una posición en el Ranking FIFA

Las canaleras se encuentran en la posición 56 con 1458.631 puntos, destacando que en el pasado Ranking eran las 57 del mundo en la rama femenina.

España (2094.891 puntos), Estados Unidos (2057.583) y Alemania (2010.797 puntos) ocupan las primeras tres posiciones.

