Xabi Alonso y su opinión en caso de que el Real Madrid pierda ante el Alavés

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó entrever que está preparado para cualquier escenario en caso de que su equipo no reaccione en Mendizorroza ante el Alavés, tras dos derrotas consecutivas y apenas dos triunfos en ocho partidos, y aseguró que con su larga trayectoria en el fútbol, no le sorprende "nada".
"Para mí lo más importante es el equipo y el club. Mañana tenemos un partido muy importante por el momento que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente. Es lo que nos jugamos mañana", defendió.
Asimismo, mantuvo que la relación con los altos cargos del club sigue siendo buena, y lanzó un mensaje de unión con sus palabras. "Desde el inicio hemos tenido una comunicación constante con el presidente, con José Ángel y la gente importante del club. Estamos todos juntos desde la confianza, el respeto, el cariño y la responsabilidad en el objetivo común. Siempre es buena la comunicación", afirmó.
Defendió que también es buena con los jugadores, tras escuchar a varios pesos pesados defender su figura y pedir tiempo para su entrenador. El tolosarra no dejó nuevamente ningún reproche a sus futbolistas y ve líderes dentro del vestuario para encarar la compleja situación actual.
"En el vestuario tenemos comunicación todos los días, trabajamos juntos en momentos buenos y en los no tan buenos. Sabemos que ahora estamos pasando dificultades y que podemos crecer si superamos estos momentos difíciles. Si revertimos la dinámica, dentro de unas semanas podemos mirar atrás y ver cómo hemos crecido. Es un proceso de un vestuario en el que hay gente con bagaje y poder para tomar decisiones", valoró.
Las bajas del Real Madrid
Condicionado por las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, lesionados, y de Fran García, Álvaro Carreras y Endrick por sanción, Xabi Alonso defendió que tiene suficiente plantilla como para alzar el vuelo en Mendizorroza.
"A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes y equipo suficiente. Saldrán once jugadores del Real Madrid al campo a darlo todo. Estoy seguro de que las ganas, la actitud y el compromiso para ganar un partido van a estar ahí. Los once que salgan van a dar lo mejor", dejó claro.
