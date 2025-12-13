Xabi Alonso y su opinión en caso de que el Real Madrid pierda ante el Alavés

Xabi Alonso , técnico del Real Madrid , dejó entrever que está preparado para cualquier escenario en caso de que su equipo no reaccione en Mendizorroza ante el Alavés , tras dos derrotas consecutivas y apenas dos triunfos en ocho partidos, y aseguró que con su larga trayectoria en el fútbol, no le sorprende "nada".

"Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales", dijo saliendo al paso de las noticias que apuntan a que encara un ultimátum en Vitoria. "Estas cosas han sucedido y pasarán en un futuro, hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo, de lo que representamos y desde ahí trabajar para revertir la situación. No es algo que me sorprenda demasiado".

"Para mí lo más importante es el equipo y el club. Mañana tenemos un partido muy importante por el momento que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente. Es lo que nos jugamos mañana", defendió.

Asimismo, mantuvo que la relación con los altos cargos del club sigue siendo buena, y lanzó un mensaje de unión con sus palabras. "Desde el inicio hemos tenido una comunicación constante con el presidente, con José Ángel y la gente importante del club. Estamos todos juntos desde la confianza, el respeto, el cariño y la responsabilidad en el objetivo común. Siempre es buena la comunicación", afirmó.

Defendió que también es buena con los jugadores, tras escuchar a varios pesos pesados defender su figura y pedir tiempo para su entrenador. El tolosarra no dejó nuevamente ningún reproche a sus futbolistas y ve líderes dentro del vestuario para encarar la compleja situación actual.

"En el vestuario tenemos comunicación todos los días, trabajamos juntos en momentos buenos y en los no tan buenos. Sabemos que ahora estamos pasando dificultades y que podemos crecer si superamos estos momentos difíciles. Si revertimos la dinámica, dentro de unas semanas podemos mirar atrás y ver cómo hemos crecido. Es un proceso de un vestuario en el que hay gente con bagaje y poder para tomar decisiones", valoró.

Las bajas del Real Madrid

Condicionado por las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, lesionados, y de Fran García, Álvaro Carreras y Endrick por sanción, Xabi Alonso defendió que tiene suficiente plantilla como para alzar el vuelo en Mendizorroza.

"A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes y equipo suficiente. Saldrán once jugadores del Real Madrid al campo a darlo todo. Estoy seguro de que las ganas, la actitud y el compromiso para ganar un partido van a estar ahí. Los once que salgan van a dar lo mejor", dejó claro.

FUENTE: EFE