MLB: Puertorriqueño Edwin Díaz fue presentado con Los Ángeles Dodgers

Después de sorprender al mundo del béisbol al acordar un contrato de tres años y 69 millones de dólares con Los Ángeles Dodgers de la MLB , Edwin Díaz se puso su nueva camiseta azul y blanca el viernes por la tarde en una conferencia de prensa, haciendo oficial el pacto.

Y no se equivoquen: Díaz tiene grandes ambiciones para su mudanza a través del país.

"No fue fácil [dejar a los Mets]. Me trataron de maravilla", dijo Díaz. "Elegí a los Dodgers porque son una organización ganadora y tienen todas las de ganar. Será muy fácil ganar".

Díaz consultó con su hermano, el también relevista Alexis Díaz, quien pasó tiempo con los Dodgers en 2025, antes de tomar su decisión.

"Me dijo que los Dodgers son una organización realmente buena", dijo Edwin Díaz. "Me lo puso fácil".

¿Qué número utilizará Edwin Díaz con los Dodgers?

Díaz usará el número 3 en honor a sus tres hijos; el número 39 que usó con los Mets está retirado en honor al miembro del Salón de la Fama Roy Campanella.

Díaz, el relevista número uno del mercado, firmó originalmente un contrato de cinco años y 102 millones de dólares con Nueva York antes de la temporada 2023, lo que estableció un récord para un lanzador de relevo .

Esta es la segunda temporada baja consecutiva en la que los Dodgers han invertido en un relevista. En años anteriores, el equipo no solía invertir grandes cantidades en el bullpen, pero ha cambiado de rumbo con la incorporación de Tanner Scott (cuatro años, $72 millones) antes de la temporada 2025 y de Díaz antes de la de 2026.

