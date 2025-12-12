Concachampions 2026: Sporting San Miguelito ya conoció las fechas para enfrentar al Galaxy

La Concacaf anunció el calendario de partidos de la Primera Ronda y los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ( Concachampions 2026 ), con la presencia del Sporting San Miguelito .

La edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf contará con la participación de muchos de los mejores clubes de la región. Entre los participantes se encuentran las grandes potencias mexicanas Club América y Cruz Azul, vigente campeón de la Copa de Campeones; el campeón de la Copa MLS Inter Miami CF, liderado por Lionel Messi, junto con el recién llegado San Diego FC; y el tricampeón de la Copa Centroamericana LD Alajuelense de Costa Rica y el campeón de la Copa del Caribe Mount Pleasant FA de Jamaica.