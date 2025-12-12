Concachampions 2026: Sporting San Miguelito ya conoció las fechas para enfrentar al Galaxy

La Concacaf anunció el calendario de partidos de la Primera Ronda y los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions 2026), con la presencia del Sporting San Miguelito.
Los "Rojinegros" chocarán ante el LA Galaxy de la MLS en una llave de ida y vuelta.
Fechas de los partidos del Sporting San Miguelito en Concachampions 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
20:00 (20:00) Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy – Estadio Universitario, Penonomé
Miércoles, 25 de febrero de 2026
23:00 (20:00) LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito – Dignity Health Sports Park, Carson, EE. UU.
FUENTE: CONCACAF