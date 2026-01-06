Kylian Mbappé se pierde la Supercopa de España por lesión

El francés Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición a Yeda para la disputa de la Supercopa de España, al no estar recuperado del esguince de rodilla con el que despidió 2025.
Bajas del Real Madrid en la Supercopa de España
Junto a Mbappé son baja en la Supercopa de España los defensas Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Será el segundo derbi madrileño que Kylian no podrá disputar por lesión, después de ausentarse del primero tras su llegada al club blanco, en septiembre de 2024 en el estadio Metropolitano.
La primera semifinal de la Supercopa la disputan este miércoles el Barcelona, vigente campeón, y el Athletic Club.
FUENTE: EFE