Cristian Martínez se convierte en el cuarto panameño en jugar Champions League

El mediocampista panameño Cristian Martínez debutó con el Slovan Bratislava en la Champions League como titular en la fase liga en su fecha 1 en el Parque de los Príncipes, convirtiéndose en el cuarto panameño en jugar este torneo.

Fulo Martínez que no tenía club antes del Mundial, fue fichado por el Slovan Bratislava luego de la Copa del Mundo y llegó para reforzar en playoffs donde se ganó la titularidad y fue clave en los playoffs.

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Cristian Martínez inicia su historia en Champions League

Además, César Blackman se convirtió también en el primer panameño en jugar dos temporadas en Champions League, ambas con el mismo club, la primera fue en el 2024-2025 y ahora en el 2026-2027.

El segundo canalero fue Michael Amir Murillo en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella.

Andrés Andrade fue el tercer panameño, lo hizo esta temporada con el Lask Linz en el duelo ante el AEK Athenas, titular en la fecha 1 y jugando el partido completo.