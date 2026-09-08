Champions League: El Real Madrid gana duelo ante Inter en inicio de la Fase Liga

El Real Madrid encontró ante el Inter la victoria donde más insistió Mourinho: en la presión, origen de los goles de Kylian Mbappé y Fede Valverde, y en Thibaut Courtois, refugio de siempre cuando el conjunto italiano discutió una victoria (2-1) más corta de lo que finalmente contó el marcador tras un choque sin fútbol que ofuscó al Bernabéu en el tramo final de la Champions League.

Mbappé, revuelto en la víspera cuando fue preguntado por la necesidad de presionar, se benefició de su propio esfuerzo para celebrar un gol, el primero, al cuarto de hora, que fue el preludio del segundo, también en la primera parte y del mismo modo: en esta ocasión fue Valverde quien se empleó a fondo para molestar al guardameta Josep Martínez y sumar el segundo.

Pero antes del pitidio inicial, la derrota ante el Betis había dejado una pregunta pendiente y el calendario se apresuró a exigir la respuesta. Después del Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga, La Cartuja elevó el grado de dificultad y el Real Madrid tropezó. El Inter representaba otra prueba seria, quizá la mejor medida hasta ahora para un equipo todavía en construcción.

Mourinho llegó al partido con el centro del campo bajo mínimos. Sin Bernardo Silva, Güler y Camavinga, recurrió a Alexander-Arnold, centrocampista ocasional en el Liverpool y experimento discutido de Southgate en Inglaterra. Le acompañó Bellingham, retrasado varios metros, mientras Brahim ocupó el lugar de Güler. Diomande volvió al banquillo, todavía a la espera de enseñar desde el comienzo la electricidad que se le supone.

El Inter entendió mucho mejor la primera parte. Jugó con más naturalidad, encontró espacios y disparó diez veces. Huijsen rozó el gol en propia puerta, Courtois respondió e inició su serie de paradas con una intervención ante Calhanoglu y Curtis Jones sacudió la cruceta. Al descanso, sin embargo, perdía 2-0. El fútbol tiene estas insolencias.

Triunfo del Real Madrid

Al Real Madrid le faltó juego, pero no energía. Y encontró los goles precisamente en la presión, asunto que provocó cierto fastidio en Mbappé. El francés dio con el premio persiguiendo a Bisséck, forzó su error y aprovechó después la asistencia de Brahim para marcar el primero. No hubo elaboración, pero sí voracidad.

El segundo fue todavía más expresivo. Valverde corrió detrás de una pelota que parecía propiedad de Josep Martínez, llegó hasta el portero, provocó un despeje defectuoso y recibió el premio del rebote: el balón golpeó en él y acabó en la red.

El 2-0 explicó los goles, pero no el partido. El Inter había jugado más y amenazado mejor; el Real Madrid había exprimido dos errores con una eficacia feroz. Incluso Bellingham pudo añadir el tercero en una contra que Josep Martínez desbarató con una gran parada. El equipo de Mourinho llegó al descanso con poco fútbol, mucha presión y una ventaja magnífica. A veces también se gana así.

Un gran Courtois

La reanudación no trajo nada nuevo en el ecosistema salvo unos primeros silbidos a Vinícius, que sigue sin brillo, y después al Real Madrid en su conjunto cuando fue incapaz de culminar alguna contra. Porque el Inter, seguía igual, amasando la pelota y creando peligro. Y de nuevo apareció Courtois, con dos paradones: a Curtis Jones y a Bastoni. Al primero le achicó el espacio y le cerró la puerta. Al segundo le sacó una mano imposible tras un zapatazo desde fuera del área.

El Real Madrid, mientras, perdonó a la carrera. Tenía espacio para correr. No había juego, pero sí una opción al contragolpe. No sentenció y casi lo pagó caro. Sobre todo con una de Bellingham y otra de Brahim, que no dieron en la diana. Por eso, el tanto de Carlos Augusto, en el minuto 76, con un remate casi debajo de la portería tras ganarle la posición a Konaté, fue un problema.

Del posible 3-0 se pasó al 2-1 y a la ofuscación de una parte del Bernabéu. Comenzaron los silbidos solo silenciados con algún arranque de Diomande que generó expectación. Hubo algo de bronca y Vinícius se llevó la peor pitada cuando fue sustituido. Mientras, el Inter seguía a lo suyo, con tiempo por delante para hacer mucho daño a un equipo en construcción. Sin embargo, la sangre no llegó al río y el Real Madrid, se fue con vida beneficiado de aquello de lo que adoleció en temporadas pasadas: la presión que provocó errores y los goles de Mbappé y Valverde.

FUENTE: EFE