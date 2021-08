La despedida de Lionel Messi en 10 frases

"He dado todo por el club y la camiseta, desde el primer día hasta el último, me voy más que conforme. Nunca imaginé mi despedida porque no la imaginaba, pero nunca pensé que fuera así, me hubiera gustado escuchar una última ovación”, Lionel Messi y sus primeras palabras en la despedida.

“Siento tristeza porque me tengo que ir de este club al que amo. Nunca mentí, siempre dije la verdad. El año pasado quería irme. Este año no. Es el momento más difícil de mi carrera”.

“Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo".

“Lo del PSG en una posibilidad, pero a esta altura no tengo nada cerrado con nadie”.

“No lo esperábamos y fue un baldazo de agua fría, y ahora estamos asimilándolo más. Cuando me vaya de acá va a ser peor."

"Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia", dijo el jugador de 34 años, estimando resignado que hay que "aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez".

“Falsas esperanzas, no. Todos teníamos claro y estábamos convencidos de que yo iba a llegar. Teníamos todo arreglado y no había ningún problema. Siempre le fuimos sinceros a la gente, por lo menos de mi parte. No se dio por lo que ya se dijo".

"Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso".