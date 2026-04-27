Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Argentina?

La Selección de Argentina , actual campeón del mundo, buscará revalidar la corona en la Copa Mundial 2026 , pero primero tendrá que compartir la fase de grupos en la zona J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Entre los jugadores destacados, la máxima figura y gran estrella se encuentra el astro Lionel Messi, actual jugador del Inter de Miami de la MLS.

La albiceleste tiene tres coronas (1978, 1986 y 2022), a dos de Brasil, el seleccionado con más campeonatos en la historia (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

Jugadores destacados de la Selección de Argentina - Mundial 2026

Lionel Messi: El futbolista de 38 años con recorrido en el FC Barcelona, PSG e Inter Miami, ha ganado el Balón de Oro en 8 ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) y se perfila para ser capitán y líder del onceno argentino.

Julián Álvarez: El atacante de 26 años con recorrido en River Plate y actual jugador del Atlético de Madrid, llegará a la Copa del Mundo como uno de los referente en la zona ofensiva.

Enzo Fernández: El mediocentro de 25 años, actual jugador del Chelsea FC de Inglaterra, será una pieza clave en la mitad del campo del onceno albiceleste junto a Alexis Mac Allister y Rodri de Paul.