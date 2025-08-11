La Final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Monumental de Lima

El estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 , que se disputará el sábado 29 de noviembre, informó este lunes la Conmebol.

El recinto deportivo, con capacidad para 80.000 espectadores, competía con el Nacional, también ubicado en la capital peruana y con posibilidad de recibir a 43.000 asistentes, para albergar el juego por el título.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Final de Copa Libertadores 2025 en Lima

Pero finalmente el estadio de mayor envergadura será el palco del choque, según informó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en un video publicado en su cuenta en Instagram.

El Monumental fue en 2019 el escenario de la primera final a partido único del principal torneo de clubes de América, en la que el Flamengo de Brasil venció al River Plate de Argentina.

Los cariocas conquistaron entonces su segunda estrella continental al imponerse por 2-1.

Antes el título se disputaba en duelos de ida y vuelta en los estadios de los equipos finalistas.

Desde el cambio de formato, el partido estelar del certamen se ha disputado también en Rio de Janeiro, Montevideo, Guayaquil y Buenos Aires.

FUENTE: AFP