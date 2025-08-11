Eduardo Tait y Leonardo Bernal escalan posiciones en el top 100 de mejores prospectos

BÉISBOL Béisbol -  11 de agosto de 2025 - 16:12

Eduardo Tait y Leonardo Bernal escalaron posiciones en el top 100 de mejores prospectos, según MLB Pipeline.

FOTO: MILB Pipeline
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

MLB Pipeline actualizó los rankings de los prospectos después de una fecha límite de cambios con muchas sorpresas, donde el panameño Eduardo Tait pasó de los Phillies de Philadelphia a los Mellizos de Minnesota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sgf_Cardinals/status/1954715839036534937&partner=&hide_thread=false

En la actualización, el pelotero de los Twins ahora es el segundo mejor prospecto de la organización de la Liga Americana y 54 en general.

Su compatriota Leonardo Bernal de los Cardenales de San Luis, figura en el tercer puesto en la franquicia de la Liga Nacional y 74 en general.

En la pasada actualización del rankings, Tait estaba en la posición 70 y Bernal en la 100.

Números de Eduardo Tait y Leonardo Bernal en el 2025

Leonardo Bernal: El receptor coclesano de 21 años se encuentra jugando en Doble A (Springfield Cardinals) y batea para .271 producto de 80 imparables en 295 turnos al bate, 13 jonrones, 60 carreras empujadas, 45 anotadas, 11 bases robadas, 15 dobles, 38 bases por bolas y 51 ponches.

Eduardo Tait: El receptor de 18 años juega en Clase A fuerte (Cedar Rapids Kernels) y tiene un promedio ofensivo de .254 producto de 89 hits en 351 turnos al bate, 12 cuadrangulares, 60 producidas, 47 anotadas, 23 dobles, 1 triple, 31 bases por bolas y 74 ponches.

