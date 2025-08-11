La RFEF ha dado su visto bueno para el FC Barcelona vs Villarreal CF en Miami

En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rfef/status/1954907431793811486&partner=&hide_thread=false | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami



La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Comunicado de la RFEF sobre el encuentro en Estados Unidos

Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio “Hard Rock Stadium” de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF.