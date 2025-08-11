JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  11 de agosto de 2025 - 13:05

Juegos Panamericanos Junior 2025: Isaac Dorati conquista bronce para Panamá

El panameño Isaac Dorati se quedó con medalla de bronce luego de caer ante Kruz Schembri en las semifinales de esgrima de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

El panameño Isaac Dorati se quedó con medalla de bronce luego de caer ante Kruz Schembri de Islas Vírgenes en las semifinales de esgrima de los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción en Paraguay.

En el primer periodo finalizó 9-4 para Schembri y en el segundo terminó por 15 a 8.

En los octavos de final superó al salvadoreño Alexis Molina con un 15-8 y luego en cuartos de final derrotó al venezolano Miguel Figueroa por 15-8. Por lo que asegura medalla de bronce y diploma.

Esta es la segunda medalla que conquista Panamá, luego que Emily Santos lograra oro en natación en los 100 metros pechos.

