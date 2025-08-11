LALIGA Fútbol Internacional -  11 de agosto de 2025 - 09:57

Mallorca vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J1 de LaLiga

El FC Barcelona inicia la defensa de su título en LaLiga visitando el campo de fútbol Son Moix, casa del RCD Mallorca.

El conjunto local fue décimo el pasado curso, viene de una pretemporada donde realizaron seis partidos: victoria 1-0 ante Sant Andreu, triunfo 2-1 ante Shabab Al-Ahli, derrota 4-0 ante Lyon, empate 1-1 ante Parma, y los triunfos 2-0 ante Poblense y Hamburgo.

Por su parte el Barca realizó una gira asiática de tres partidos donde derrotaron 3-1 al Vissel Kobe, 7-3 vs FC Seoul, 5-0 vs Daegu. Mientras que cerraron conquistando el Trofeo Joan Gamper goleando al Calcio Como 1907 por un 5-0.

Fecha, hora y dónde seguir el Mallorca vs FC Barcelona

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 12:30 P.M.

Lugar: Estadio Son Moix

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com

