Mallorca vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J1 de LaLiga

El FC Barcelona inicia la defensa de su título en LaLiga visitando el campo de fútbol Son Moix, casa del RCD Mallorca.
Por su parte el Barca realizó una gira asiática de tres partidos donde derrotaron 3-1 al Vissel Kobe, 7-3 vs FC Seoul, 5-0 vs Daegu. Mientras que cerraron conquistando el Trofeo Joan Gamper goleando al Calcio Como 1907 por un 5-0.
Fecha, hora y dónde seguir el Mallorca vs FC Barcelona
Fecha: Sábado 16 de agosto
Hora: 12:30 P.M.
Lugar: Estadio Son Moix
Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com