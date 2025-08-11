Mallorca vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J1 de LaLiga

El FC Barcelona inicia la defensa de su título en LaLiga visitando el campo de fútbol Son Moix, casa del RCD Mallorca.

El conjunto local fue décimo el pasado curso, viene de una pretemporada donde realizaron seis partidos: victoria 1-0 ante Sant Andreu, triunfo 2-1 ante Shabab Al-Ahli, derrota 4-0 ante Lyon, empate 1-1 ante Parma, y los triunfos 2-0 ante Poblense y Hamburgo.

