Leonardo Bernal sonó su HR 13 de la temporada en Ligas Menores

El receptor coclesano Leonardo Bernal conectó un enorme cuadrangular en el triunfo de los Springfield Cardinals 5-3 sobre los San Antonio Missions en duelo de la filial Doble A.
Bernal de 21 años terminó el partido bateando de 4-1 con 1 vuelacercas, 3 carreras remolcadas y 1 anotada en el duelo de la Liga de Texas.
Con esta victoria, los Springfield Cardinals dejan su récord en 69-39.
Números de Leonardo Bernal en la temporada 2025
El prospecto número 3 de los Cardenales de San Luis y 74 según MLB Pipeline, batea para .271 producto de 80 imparables en 295 turnos al bate, 13 jonrones, 60 carreras empujadas, 45 anotadas, 11 bases robadas, 15 dobles, 38 bases por bolas y 51 ponches.