Premundial de Béisbol U23: Panamá inició entrenamientos en el estadio Mariano Rivera

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) inició esta mañana su proceso de entrenamientos en la categoría U23, bajo las órdenes del timonel Aníbal Reluz, teniendo como centro de operaciones el estadio Mariano Rivera y apuntando al Campeonato Premundial de Béisbol U23 a jugarse en Panamá , del 27 de septiembre al 4 de octubre.

Peloteros convocados se dieron cita a la primera práctica, la cual fue considerada de positiva para el mánager Aníbal Reluz. "Ha llegado un número considerable, pensamos que es una buena cantidad de peloteros en nuestro primer día, estos muchachos tienen compromisos de universidad o trabajo y tenemos que ser paciente con su llegada", dijo el director.

Un cuerpo técnico de lujo - Premundial de Béisbol U23

La preselección fue recibida por el cuerpo técnico, donde destaca el mánager campeón 2025 de la categoría mayor, Audes De León, el experimentado y líder en jonrones de todos los tiempos Manuel Rodríguez y el coach de serpentinas, Andy Hernández.

En el entrenamiento también estuvo presente el preparador físico Víctor Castillo, quien se encargó de la parte física, el strech de los jugadores. "Han llegado en su mayoría en buena forma física, un porcentaje muy pequeño solamente con algo de peso, pero estamos listos para competir", dijo Castillo.

El equipo se mantendrá entrenando diariamente en el estadio Mariano Rivera y estará realizando partidos de fogueo con la selección nacional U18 para la próxima semana, anunció Reluz.