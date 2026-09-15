La selección de argentina disputará amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

La selección de Argentina de fútbol jugará como local tres partidos amistosos antes de fin de año ante sus pares de Bolivia, Burkina Faso y Benín, que serán los primeros después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, el pasado 19 de julio, y de la reciente renuncia de su histórico capitán, Lionel Messi.

Los tres encuentros se disputarán en Argentina: el primero, ante Bolivia, será el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, según confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

Los dos encuentros restantes serán en el estadio Monumental del club River Plate, en Buenos Aires: el 3 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Burkina Faso y el 6 de octubre a Benín.

Pese al anuncio de Messi del pasado 31 de agosto, los aficionados argentinos mantienen la expectativa de que juegue en alguno de los amistosos para despedirse del público con la camiseta albiceleste en su país.

La lista de jugadores convocados aún no fue presentada por el entrenador Lionel Scaloni, cuyo contrato con el equipo finaliza a fin de año.

La AFA ya le ha realizado una propuesta formal para extender su contrato pero el entrenador aún no ha dado su respuesta.

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada no participarán en estos amistosos por las sanciones de diez, siete y un partido, respectivamente, que les impuso la FIFA tras los incidentes ocurridos apenas terminada la final del Mundial.

FUENTE: EFE