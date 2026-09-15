Leonardo Bernal sigue demostrando con el madero su calibre en la MLB

Leonardo Bernal volvió a tener una gran noche con los Cardinals de San Luis luego de irse de 4-3 con una remolcada en la victoria ante los Gigantes de San Francisco.
Números de Leonardo Bernal
Además, suma promedio ofensivo de .327 con 3 dobles, 3 cuadrangulares, 4 bases robadas, 10 ponches, 17 hits en total, más .375 de OBP, .558 de SLG y .933 de OPS.
Defensivamente ha visto acción en la receptoría y la primera base. En 11 partidos tras del plato, tiene 5 asistencias en 83.2 entradas disputadas, 1 error, 1 passed ball, le han robado 11 bases y ha capturado a 3. En la inicial jugó un partido donde estuvo por 5 innings.