Leonardo Bernal sigue demostrando con el madero su calibre en la MLB

Leonardo Bernal volvió a tener una gran noche con los Cardinals de San Luis luego de irse de 4-3 con una remolcada en la victoria ante los Gigantes de San Francisco.

Con esta impulsada, "Toto" ha producido un total de 14 carreras en sus primeros 13 partidos en las Grandes Ligas (MLB).

Números de Leonardo Bernal

Además, suma promedio ofensivo de .327 con 3 dobles, 3 cuadrangulares, 4 bases robadas, 10 ponches, 17 hits en total, más .375 de OBP, .558 de SLG y .933 de OPS.

Defensivamente ha visto acción en la receptoría y la primera base. En 11 partidos tras del plato, tiene 5 asistencias en 83.2 entradas disputadas, 1 error, 1 passed ball, le han robado 11 bases y ha capturado a 3. En la inicial jugó un partido donde estuvo por 5 innings.