LPF: Partidos para la jornada 9 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con la continuidad de los partidos de interconferencias.

La novena jornada inicia este viernes 18 con el San Francisco enfrentando al Árabe Unido. Para la jornada sabatina, el Alianza FC choca ante CD Universitario y el Plaza Amador recibe al Veraguas United. Para la tanda dominical, Tauro FC visita al Herrera FC y el CAI jugará ante Sporting SM. Cierran la fecha el UMECIT ante Unión Coclé.