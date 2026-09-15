LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  15 de septiembre de 2026 - 12:00

LPF: Partidos para la jornada 9 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con la continuidad de los partidos de interconferencias.

LPF: Partidos para la jornada 9 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 9 del Apertura 2026

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Repasa los partidos que hay para la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con la continuidad de los partidos de interconferencias.

La novena jornada inicia este viernes 18 con el San Francisco enfrentando al Árabe Unido. Para la jornada sabatina, el Alianza FC choca ante CD Universitario y el Plaza Amador recibe al Veraguas United. Para la tanda dominical, Tauro FC visita al Herrera FC y el CAI jugará ante Sporting SM. Cierran la fecha el UMECIT ante Unión Coclé.

Partidos de la J9 de la LPF

Viernes 18 de septiembre

  • San Francisco FC vs Árabe Unido en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M. por la señal de RPC

Sábado 19 de septiembre

  • Alianza FC vs CD Universitario en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 PM.
  • CD Plaza Amador vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 20 de septiembre

  • Herrera FC vs Tauro FC en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • CAI vs Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.

Lunes 21 de septiembre

  • UMECIT FC vs Unión Coclé FC en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M.

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