LPF: Partidos para la jornada 9 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con la continuidad de los partidos de interconferencias.
Partidos de la J9 de la LPF
Viernes 18 de septiembre
- San Francisco FC vs Árabe Unido en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M. por la señal de RPC
Sábado 19 de septiembre
- Alianza FC vs CD Universitario en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 PM.
- CD Plaza Amador vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 20 de septiembre
- Herrera FC vs Tauro FC en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- CAI vs Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.
Lunes 21 de septiembre
- UMECIT FC vs Unión Coclé FC en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M.