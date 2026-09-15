NFL: Patrick Mahomes y Kenneth Walker acaban con los Denver Broncos

Patrick Mahomes regresó este lunes tras nueve meses de baja por su lesión de cruzado y lo hizo de la forma más dulce y con un nuevo estelar socio, un Kenneth Walker MVP del último Super Bowl con Seattle, que destrozó a los Denver Broncos y entregó a los Kansas City Chiefs un triunfo por 31-10.

Walker recorrió 173 yardas con 23 carreras y anotó un espectacular 'touchdown' tras un empuje de 60 yardas en su primer partido oficial con los Chiefs, después de su extraordinaria temporada acabada con el título con los Seattle Seahawks.

Hizo más fácil la vida a Patrick Mahomes, que comenzó su partido con una carrera de quince yardas para anotar el 'TD' inaugural. Lanzó para 184 yardas (15 de 27 en pases), con dos pases de anotación, por una interceptación.

En los Broncos, el mariscal de campo Bo Nix se quedó en 131 yardas, con un pase de 'touchdown' y una interceptación.

Si Walker sumó 173 yards por tierra, los Broncos no pasaron de las 61 en total.

Con su mujer, la estrella del pop Taylor Swift, en el palco, Travis Kelce se convirtió en el segundo jugador con más yardas recibidas en la NFL, al superar las 13.046 de Jason Witten. Solo tiene por delante a Tony González, con 15.127.

Para el técnico de los Chiefs, Andy Reid, fue la decimoctava victoria de su carrera en el partido inaugural de sus equipos, con la que igualó el récord de Bill Belichick.

La luz al final del túnel

Mahomes sufrió el 14 de diciembre de 2025 la rotura del ligamento cruzado anterior y lateral de la rodilla izquierda, en los instantes finales de la derrota ante Los Angeles Chargers. Aquella lesión cerró su campaña y dejó a Kansas City con una marca de 6-8, fuera de la lucha por los 'playoffs'.

Nueve meses y 274 días después de la operación, Mahomes volvió como titular este lunes ante los Denver Broncos. El mariscal de campo utilizó una rodillera protectora en la articulación izquierda.

Denver también llegó condicionado por el problema físico de Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo en la ronda divisional de los 'playoffs' de la pasada temporada, ante Buffalo.

La lesión se produjo en una carrera en tiempo extra, requirió cirugía y le impidió disputar el resto de la postemporada con los Broncos.

Lo más destacado de la semana 1

La primera semana de la NFL dejó una exhibición ofensiva de los Chicago Bears, que vencieron 59-37 a los Carolina Panthers con 124 yardas y tres anotaciones por tierra de D’Andre Swift. Caleb Williams contribuyó con dos 'touchdowns' por tierra y otros dos mediante pases, en la tercera mayor anotación histórica de la franquicia.

También se destacó Josh Allen, decisivo en el triunfo 36-31 de los Buffalo Bills frente a los Houston Texans con un envío de 34 yardas a Joshua Palmer en el último minuto. Philadelphia superó 24-22 a Washington, Minnesota arrolló 39-22 a Green Bay y Seattle abrió con un 13-10 contra New England.

FUENTE: EFE