La selección de Bolivia vence a Brasil y se mete al repechaje rumbo al Mundial 2026

La selección de Bolivia hizo la histórica en casa tras vencer 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros y termina séptimo lugar en la tabla de posiciones de Conmebol, para asegurar su cupo al repechaje del Mundial 2026.

Miguel Terceros anotó al 45+4' para ser el único tanto del partido y necesario tras la derrota por goleada que recibió Venezuela 6-3 departe de Colombia en esa última jornada.

Bolivia estará en la repesca

Venezuela dejó ir su sueño de clasificar a la repesca luego de perder ante los cafeteros en casa, un empate o una derrota de Bolivia los metía, pero no lo lograron.

El repechaje se jugará en el mes de marzo donde jugarán dos boletos para el Mundial 2026, por el momento solo están Bolivia y Nueva Caledonia de Oceanía para jugarlo, pero de Concacaf van dos y de África y Asia un representante de cada una.