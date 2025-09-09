Venezuela se queda sin opciones de clasificar al Mundial 2026 tras caer ante Colombia

Venezuela se quedó otra vez sin Mundial. La Vinotinto cayó este martes ante la clasificada Colombia por 6-3 en Maturín y cedió a Bolivia el boleto al repechaje intercontinental.

La Verde asumió el séptimo lugar de la tabla en El Alto al sellar una victoria 1-0 ante Brasil, que sumergió a Venezuela en la octava posición.

Luis Javier Suárez fue el verdugo de los venezolanos. Goles en los minutos 42, 50, 59 y 67. Yerry Mina anotó el primero para los cafeteros a los 10, cuando Venezuela estaba arriba en el marcador. El último clavo en la cruz fue de John Córdoba en el 78.

Telasco Segovia abrió la cuenta, muy temprano en el reloj, a los tres. Josef Martínez anotó a los 12 tras el gol de Mina. Salomón Rondón descontó a los 76.

Colombia deja fuera a Venezuela

"¡Esta noche... venimos a ganar!", gritaban los más de 50.000 hinchas que colmaron el estadio Monumental de Maturín, donde hasta esta noche Venezuela estaba invicta. No cabía un alma.

La energía de los hinchas en el Monumental se fue apagando con cada gol, y de cuando vez volteaban a la cabinas de transmisión de televisión con la fe puesta en Brasil. Un empate en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto favorecía a Venezuela.

El primer tanto comenzó con el goleador histórico de la Vinotinto, que ganó la espalda de Dávinson Sánchez y cedió el balón en el área a Segovia, que remató con un misil que perforó la red del portero Kevin Mier.

Al cabezazo de Mina -a un centro de James Rodríguez- llegó la reacción casi inmediata de Venezuela: Segovia por la derecha remató a pasos de la línea de meta, aún sin ángulo. Mier defendió pero soltó el balón y ahí llegó un atento Martínez que rápido aprovechó el rebote para concretar el gol.

Venezuela, sin el balón, cedió otra vez el empate poco antes del descanso.

Centro de Richard Ríos a Lucho Díaz, que superó a una defensa que no lograba despejar. El balón quedó para Suárez, que remató.

El empate llegó además con la noticia del gol de penal de Bolivia. Y al descanso.

La charla en el vestuario tuvo poco efecto. Apenas sonó el silbato de la segunda mitad y Colombia comenzó a golpear.