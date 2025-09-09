Uruguay y Chile empatan sin goles en el fin de eliminatorias Conmebol

Uruguay , ya clasificada al Mundial 2026, empató sin goles el martes en Santiago con Chile, que no logró salir del pozo en la última fecha de la clasificatoria sudamericana.

La Celeste terminó las eliminatorias en cuarto lugar con 28 puntos, por detrás de Argentina, Ecuador y Colombia.

Chile, por su parte, cerró un premundial para el olvido, colista con solo 11 unidades y el peor rendimiento de su historia en eliminatorias.

La Roja se convirtió además en la tercera peor selección en la historia de las clasificatorias sudamericanas por puntos, luego de Venezuela, que en el camino hacia Francia 1998 y Catar 2022 alcanzó tres y diez unidades, respectivamente.

Uruguay empata ante Chile

Chile llegó al duelo sin ningún referente de su generación dorada, que ganó la Copa América en 2015 y 2016, pero no pudo clasificar a los Mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026. Pero los nuevos rostros, como los atacantes Lucas Cepeda o Emiliano Ramos, dieron poco para disfrutar.

Ante la poca acción en el encuentro, la escueta hinchada que asistió al Estadio Nacional en Santiago le rindió un gran homenaje al técnico argentino Marcelo Bielsa, un ídolo en tierras chilenas, que dirigió a la Roja entre 2007 y 2011.

El actual entrenador de la Celeste retornó a Chile luego de 14 años y fue recibido con cánticos de "Bielsa querido, Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán".

Uruguay, que la semana pasada cerró la clasificación a su quinta Copa del Mundo consecutiva, apenas dio pinceladas del nivel mostrado en Montevideo, cuando goleó 3-0 a Perú.

Chile no paró de intentarlo, pero la mayoría de sus disparos ni siquiera fueron a manos del portero uruguayo Santiago Mele.