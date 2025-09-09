Eliminatorias UEFA: Kylian Mbappé rescató a Francia ante Islandia

Kylian Mbappé salvó a la selección de Francia de la trampa de Islandia (2-1) al firmar su 52º gol con los Bleus y ofrecer una asistencia, este martes en el Parque de los Príncipes en la jornada 2 de las Eliminatorias UEFA .

Francia tiene seis puntos y lidera el grupo D con tres más que Islandia, mientras que Ucrania y Azerbaiyán tienen uno. El primer clasificado avanza de manera directa al Mundial.

¡COMANDA VICTORIA! Kylian Mbappé con gol y asistencia para el triunfo de Francia sobre Islandia por 2-1. #FutbolRPC pic.twitter.com/2VvgaXv1d5

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Capitán sobriedad. Sin brillar particularmente, transformó un penal justo antes del descanso (minuto 45) y ofreció un gol a Bradley Barcola (62) para evitar un mal paso de los suyos en casa.

Su penal justo antes del medio tiempo permitió que su equipo no regresara al vestuario perdiendo 1-0, tras un gol de Andri Gudjonhsen (22), quien aprovechó un mal pase de Michael Olise.

Kylian Mbappé sigue haciendo historia con Francia en las Eliminatorias UEFA

Mbappé se convierte en el segundo máximo goleador en solitario de la historia de los Bleus. Dejó atrás a Thierry Henry (51), al que había alcanzado contra Ucrania (2-0), el viernes, en un partido mucho más convincente de la subcampeona mundial y de su capitán.

Solo tiene por delante a Olivier Giroud (57 goles), pero el cazador de récords ya está cerca.

El jugador del Madrid (92 partidos internacionales, 52 goles) transformó el penal obtenido por Marcus Thuram tras una falta de Mikael Anderson.

Recibió cariño, "¡Kylian! ¡Kylian!", en su antiguo estadio, el Parque de los Príncipes, la casa del París Saint-Germain.

Fue el 11º penal marcado con los Bleus por el delantero, que ha fallado dos.

Precisamente había marcado el primer penal de su carrera internacional contra Islandia, el 11 de octubre de 2018 (2-2) en un amistoso en el estadio Roudourou de Guingamp.

En esa ocasión, Mbappé había salvado a los Bleus de una embarazosa derrota contra los 'Strákarnir okkar' ("Nuestros chicos", en islandés).

FUENTE: AFP