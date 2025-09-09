 Eliminatorias UEFA: Noruega le anotó 11 goles a Moldavia

Dos goleadas para confirmar sendos lideratos y plenos de victorias. Inglaterra, que se impuso 0-5 este martes en Belgrado ante Serbia, y Noruega, avasalladora ante Moldavia (11-1), con repóker de Erling Haaland, quedan a un paso de asegurar su presencia en el Mundial 2026.

También mantiene pleno de victorias, aunque en su caso tras sólo dos partidos, la subcampeona del mundo Francia, que sufrió más de lo esperado para doblegar en París a Islandia (2-1).

Noruega se da gusto contra Moldavia

Ya vencedora 5-0 ante los moldavos en Chisinau en marzo, los noruegos no tuvieron piedad en casa, con el repóker de goles de su estrella Haaland pero también los cuatro de Thelo Aasgaard, el joven volante ofensivo del Rangers (23 años).

Felix Horn Myhre y Martin Odegaard fueron los otros dos goleadores noruegos, mientras que el único gol de Modavia fue obra de... un jugador nórdico, Leo Ostigard, en propia puerta.

Luego de esta demostración, Noruega refuerza un poco más su liderato del grupo I con 15 puntos, seis más que Italia (2ª), victoriosa la víspera in extremis 5-4 ante Israel (3ª), pero que cuenta con un partido menos.