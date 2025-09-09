ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional -  9 de septiembre de 2025 - 11:30

Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 9 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 9 de septiembre en la segunda fecha de las Eliminatorias CONCACAF.

Partidos para hoy en las Eliminatorias CONCACAF

  • Curazao vs Bermudas a las 7:00 P.M. en el Estadio Ergilio Hato
  • Jamaica vs Trinidad y Tobago a las 7:00 P.M. en el National Stadium Independence Park
  • Honduras vs Nicaragua a las 9:00 P.M. Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera
  • Costa Rica vs Haití a las 9:00 P.M. Estadio Nacional de Costa Rica
