Repasa los partidos que hay para hoy martes 9 de septiembre en la segunda fecha de las Eliminatorias CONCACAF.
ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional - 9 de septiembre de 2025 - 11:30
Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy martes 9 de septiembre
Partidos para hoy en las Eliminatorias CONCACAF
- Curazao vs Bermudas a las 7:00 P.M. en el Estadio Ergilio Hato
- Jamaica vs Trinidad y Tobago a las 7:00 P.M. en el National Stadium Independence Park
- Honduras vs Nicaragua a las 9:00 P.M. Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera
- Costa Rica vs Haití a las 9:00 P.M. Estadio Nacional de Costa Rica
