La selección de Japón le gana amistoso a Venezuela

Un penalti cometido por Yangel Herrera sobre Take Kubo, ambos jugadores de la Real Sociedad, en el tiempo de descuento, le dio a la selección de Japón la victoria por 2-1 sobre Venezuela, en el amistoso que ambas selecciones disputaron este lunes en Hiroshima.

La primera mitad discurrió sin grandes sobresaltos, con dos selecciones muy igualadas que trataban (sin éxito) de alcanzar el área contraria bajo una intensa lluvia.

Los ataques de los Samuráis Azules parecían algo más convincentes que los de la Vinotinto, aunque el equipo de Oswaldo Vizcarrondo logró una de las únicas ocasiones claras de la primera parte, en el tiempo de descuento, cuando Bryan Castillo casi consiguió transformar un remate de cabeza muy cerca de la portería rival.

El cabezazo superó al guardameta japonés, Leo Kokubo, aunque fue desviado por un defensa en el último momento. Christian Makoun trató entonces de aprovechar su cercanía a la portería, pero los defensores japoneses lograron rechazar el tiro.

El caótico momento fue una de las pocas ocasiones de gol de la primera mitad.

La segunda parte, sin embargo, empezó fuerte. Apenas había transcurrido el primer minuto de juego cuando Kevin Kelsy logró transformar una bonita jugada desde el centro del campo, casi rozando el palo derecho de la portería de Zion Suzuki, que sustituyó a Kokubo tras el descanso, para marcar el primero de Venezuela.

Japón no tardó en activarse. Los samuráis azules aprovecharon un contraataque en el minuto 49 para marcar su primer tanto, gracias a una asistencia de Junya Ito que fue convertida por Ayase Ueda, ambas incorporaciones del seleccionador, Hajime Moriyasu, tras el descanso.

Una vez abierto el marcador, los ataques se sucedieron con furia. Japón logró hacerse con la pelota varias veces muy cerca del área venezolana, pero la defensa del conjunto sudamericano estaba alerta.

El partido parecía encaminado al empate hasta que una falta de Yangel Herrera a Takefusa Kubo en el área venezolana llevó al árbitro a pitar un penalti a favor de Japón, que Ayase Ueda convirtió en el gol de la victoria.

FUENTE: EFE