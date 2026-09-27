MLB anuncia los horarios de las Series del Comodín

Major League Baseball (MLB) anunció hoy el calendario de las Series del Comodín. La Postemporada 2026 comenzará con las cuatro Series del Comodín programadas de martes a jueves, bajo un formato al mejor de tres juego.
FUENTE: MLB
MLB anunció el calendario de las Series del Comodín 2026, que se disputarán de martes a jueves al mejor de tres juegos.
Major League Baseball (MLB) anunció hoy el calendario de las Series del Comodín. La Postemporada 2026 comenzará con las cuatro Series del Comodín programadas de martes a jueves, bajo un formato al mejor de tres juego.
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