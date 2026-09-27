MLB MLB -  27 de septiembre de 2026 - 13:39

MLB anuncia los horarios de las Series del Comodín

MLB anunció el calendario de las Series del Comodín 2026, que se disputarán de martes a jueves al mejor de tres juegos.

MLB anuncia los horarios de las Series del Comodín

MLB anuncia los horarios de las Series del Comodín

FOTO: MLB

Major League Baseball (MLB) anunció hoy el calendario de las Series del Comodín. La Postemporada 2026 comenzará con las cuatro Series del Comodín programadas de martes a jueves, bajo un formato al mejor de tres juego.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE, JUEGO 1 DE LAS SERIES DEL COMODÍN MLB

  • D-backs/Filis vs. Bravos de Atlanta: 1 p.m.
  • Medias Blancas vs. Rangers/Astros: 4 p.m.
  • Medias Rojas vs. Yankees de Nueva York: 7 p.m.
  • Cachorros vs. Padres: 9 p.m.

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE, JUEGO 2 DE LAS SERIES DEL COMODÍN

  • D-backs/Filis vs. Bravos: 1 p.m.
  • Medias Blancas vs. Rangers/Astros: 4 p.m.
  • Medias Rojas vs. Yankees: 7 p.m.
  • Cachorros vs. Padres: 9 p.m.

JUEVES 1 DE OCTUBRE, JUEGO 3 DE LAS SERIES DEL COMODÍN

  • D-backs/Filis vs. Bravos: Por definir
  • Medias Blancas vs. Rangers/Astros: Por definir
  • Medias Rojas vs. Yankees: Por definir
  • Cachorros vs. Padres: Por definir

FUENTE: MLB

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