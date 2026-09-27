LPF: Veraguas United y Sporting San Miguelito repartieron puntos bajo la lluvia en el "Toco" Castillo

El Veraguas United y el Sporting San Miguelito empataron 1-1 en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) 2026 desde el Estadio Aristocles "Toco" Castillo.
Los locales buscaron ofensiva con Nedwar Zúñiga que aparecía por banda izquierda con velocidad, pero con poca claridad en el último cuarto de cancha.
Presionaron y anotaron en el segundo tiempo del partido de LPF
El recién ingresado en el segundo tiempo Ramsés De León la tuvo sobre el minuto 47' y luego Nedwar Zúñiga al 58' llegando solo de cabeza, pero tirándola por encima del arco rival.
Continuaron presionando los de Felpe Borowsky y lograron empatar al minuto 63', aprovechando una jugada a balón detenida, un tiro libre que cobró de buena forma Luis Torres para que de cabeza Ramsés De León empatara las acciones.
Ambos oncenos lo intentaron hasta el final, pero no pudieron volver a marcar y terminan tablas, repartiendo puntos en duelo de interconferencia.
Veraguas United con este resultado hace 15 puntos en la Conferencia Oeste y los "Académicos" suman su punto número 10.