MLB: Edmundo Sosa conecta cuadrangular en triunfo de Phillies y se meten en la postemporada

El pelotero panameño Edmundo Sosa aportó a la ofensiva en el triunfo de los Phillies de Philadelphia por pizarra de 7-3 ante los Rays de Tampa Bay en acción de la MLB y aseguran lugar en la postemporada.

Los de Philadelphia celebraron con todo luego de caer una mala racha, que por poco le cuesta su lugar en la postenporada.

Sellan su boleto a la postemporada de la MLB

Los Phillies tuvieron un inicio de 9-19, lo que le costó el puesto al dirigente Rob Thomson el 28 de abril. Don Mattingly tomó su lugar.

Filadelfia no solo se recuperó, sino que tuvo uno de los mejores récords del béisbol durante meses. Lucían como una verdadera amenaza de postemporada, también porque contaban con el venezolano Jesús Luzardo, el dominicano Cristopher Sánchez y Zack Wheeler encabezando la rotación y porque la ofensiva finalmente pareció haber entrado en ritmo tras la llegada del venezolano Luis Arráez desde los Gigantes el 3 de agosto.

Pero luego los Filis tropezaron. La ofensiva pasó de ser una de las mejores del béisbol en agosto a literalmente una de las peores en septiembre. El equipo se desplomó con especial fuerza en la última semana de la temporada, jugando su peor béisbol en el peor momento posible.

Anotaron tres carreras durante su racha de cuatro derrotas consecutivas, incluyendo un trecho de 21 entradas seguidas sin anotar.

Fue su sequía de producción más larga en 15 meses.

No era la mejor manera de encarar un juego de ganar o ir a casa el domingo. Mattingly lo calificó como un Juego 7, lo cual era cierto.

La escuadra de Filadelfia tuvo la suerte de contar con Wheeler. Tenían previsto saltarse su apertura del domingo para acudir al diestro en el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Nacional el martes. Pero descartaron esos planes porque necesitaban que su as respondiera.

Y lo hizo. Permitió una carrera en seis entradas mientras los Filis tomaban una ventaja de 7-1.

Bryson Stott, en el lineup como cuarto bate por apenas la séptima vez en su carrera, conectó un doblete con dos outs en el primer episodio para remolcar una carrera y darle a los Filis ventaja de 1-0. J.T. Realmuto le puso fin a un bache de 34-0 con un doble productor en la segunda entrada para poner el partido 2-0. Un doblete con dos outs de Kyle Schwarber empujó dos carreras para poner la pizarra 4-0.

La pelota salió del bate de Schwarber a 116.8 mph. Fue su imparable más fuerte de la temporada, por 3.8 mph.

El jonrón de Bryce Harper en el quinto inning fue el primero del equipo desde el martes y el primero de Harper desde el 12 de septiembre.

Alex McFarlane permitió dos carreras en el séptimo episodio, pero Mattingly acudió a Luzardo en el octavo capítulo. Luzardo bien pudo haber sido el mejor lanzador de los Filis esta campaña, pero no lanzaba desde el 7 de septiembre debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

Aparición de Luzardo

El domingo fue la primera vez que enfrentó a bateadores desde entonces. Pero era la mejor alternativa de los Filis, entonces ¿por qué no?

Luzardo consiguió los tres outs en orden con cuatro pitcheos.

Podría estar en el bullpen de los Filis esta semana. Al igual que Wheeler. Si pueden batear solo un poco, posiblemente puedan vencer a Atlanta como lo hicieron en las SDLN del 2022 y 2023.

FUENTE: MLB