NFL: Aaron Rodgers lidera triunfo de los Pittsburgh Steelers

A los 42 años Aaron Rodgers sigue dando de qué hablar, este domingo sumó tres envíos de anotación en la victoria de Pittsburgh Steelers por 30-27 sobre Cincinnati Bengals en partido de la semana tres de la temporada de la NFL.
Por Bengals también destacó Jow Burrow con 282 yardas por envío y tres pases de anotación, números que fueron insuficientes para impedir que se consumara la primera derrota de su equipo en la campaña.
También este domingo Washington Commanders ganó por 33-31 a Seattle Seahawks, que lidera Marcus Mariota.
Los Seahawks cayeron por primera vez en la temporada a pesar de los cuatro pases de 'touchdown' de Sam Darnold, quien sufrió dos intercepciones.
En otro partido Patrick Mahomes lideró con dos pases de anotación a los Kansas City Chiefs a la victoria por 24-10 sobre Miami Dolphins.
Mahomes, quien pasó para 246 yardas, dos anotaciones y una intercepción, mantuvo a los Chiefs con paso perfecto hasta la semana tres.
Por los Dolphins Malik Willis sufrió una intercepción y pasó para 210 yardas. Miami se mantiene sin victoria en la temporada.
FUENTE: EFE