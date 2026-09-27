NFL Fútbol Americano NFL -  27 de septiembre de 2026 - 17:16

NFL: Aaron Rodgers lidera triunfo de los Pittsburgh Steelers

Con una destacada actuación del vetearon Aaron Rodgers, los Pittsburgh Steelers ganaron duelo en la Semana 3 de la NFL.

NFL: Aaron Rodgers lidera triunfo de los Pittsburgh Steelers

NFL: Aaron Rodgers lidera triunfo de los Pittsburgh Steelers

FOTO: Steelers

A los 42 años Aaron Rodgers sigue dando de qué hablar, este domingo sumó tres envíos de anotación en la victoria de Pittsburgh Steelers por 30-27 sobre Cincinnati Bengals en partido de la semana tres de la temporada de la NFL.

Gran actuación en la NFL

Rodgers tuvo un destacado desempeño en los controles de Pittsburgh en los que además de tres envíos a las diagonales sumó 292 yardas y sufrió una intercepción.

Por Bengals también destacó Jow Burrow con 282 yardas por envío y tres pases de anotación, números que fueron insuficientes para impedir que se consumara la primera derrota de su equipo en la campaña.

También este domingo Washington Commanders ganó por 33-31 a Seattle Seahawks, que lidera Marcus Mariota.

Los Seahawks cayeron por primera vez en la temporada a pesar de los cuatro pases de 'touchdown' de Sam Darnold, quien sufrió dos intercepciones.

En otro partido Patrick Mahomes lideró con dos pases de anotación a los Kansas City Chiefs a la victoria por 24-10 sobre Miami Dolphins.

Mahomes, quien pasó para 246 yardas, dos anotaciones y una intercepción, mantuvo a los Chiefs con paso perfecto hasta la semana tres.

Por los Dolphins Malik Willis sufrió una intercepción y pasó para 210 yardas. Miami se mantiene sin victoria en la temporada.

FUENTE: EFE

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