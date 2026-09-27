LPF: El CD Plaza Amador consigue triunfo ante Unión Coclé con gol agónico de Kairo Walters

El CD Plaza Amador le ganó al Unión Coclé (1-2) en duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) desde el Estadio Virgilio Tejeira de Penonomé.

En los primeros minutos del encuentro, los locales lo buscaron en reiteradas ocasiones con su nuevo delantero Rigoberto Lindo, pero cerraron bien en defensa los leones, con destacadas entradas de Jimar Sánchez.

La visita respondió con su presión y velocidad en ataque de Kevin Walder, que tuvo varias de peligro, incluso marcando en una jugada que fue anulada por fuera de lugar.

Pocos minutos después, al 35' una contra de Ricardo Phillips terminó en anotación de Ángel Valencia, que llegó por derecha y definió con potencia para abrir el marcador.

Segundo tiempo de goles de ambos oncenos en la jornada de LPF

El equipo coclesano arrancó el segundo tiempo intentando meter presión bajo la lluvia en tierras de Llano Marín, llegando con Jassir Castillo al minuto 55', pero sin lograr poner números en el marcador.

Unión Coclé siguió metiendo presión y al minuto 69' los recientemente ingresados a la cancha lograron romper el cero, con Jonathan Pineda apareciendo por banda izquierda para darle la asistencia a Maikell Díaz, que en el área la empujó para poner el empate en el marcador y la fiesta en las gradas.

Sobre el final, al 89' Jimar Sánchez llegó a línea de fondo por izquierda y con el pase de la muerte habilitó a Kairo Walters, que puso el segundo de los "leones" y el definitivo 1-2 para sumar 3 puntos más.

Con este resultado, el CD Plaza Amador de Mario Méndez continua en la cima de la Conferencia Este con 21 unidades.