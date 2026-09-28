NFL: Jaylinn Hawkins y los Ravens ganan en el Maracaná duelo ante Cowboys

Los Baltimore Ravens del jugador con raíces panameñas Jaylinn Hawkins derrotaron este domingo por 31-34, con gol de campo de último segundo, a los Dallas Cowboys en un partido de la semana tres de la temporada de NFL que se jugó en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

En un duelo de varias vueltas al marcador, Lamar Jackson lució con 186 yardas y dos envíos de anotación. Derrick Henry también brilló; sumó 89 yardas por acarreo y dos viajes a las diagonales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el primer cuarto los Cowboys tomaron ventaja de 10 puntos, misma que los Ravens remontaron en el inicio del segundo cuarto 10-14 con anotación terrestre de Derrick Henry, ventaja que antes del descanso colocaron 13-17 con un gol de campo de Tyler Loop.

En el tercer periodo Baltimore se alejó 13-24 tras un envío de touchdown que atrapó Chris Moore.

Dallas reaccionó en el último cuarto. Dio la vuelta 28-24 con una carrera de KaVonte Turpin, pero Ravens respondió con pase de anotación a Matthew Hibner a minuto y medio del final para retomar la ventaja 28-31.

Con siete segundos en el reloj los Cowboys igualaron 31-31 vía un gol de campo de Brandon Aubrey.

Los Ravens tuvieron una rápida ofensiva. Lamar Jackson dejó, con un segundo restante, a su pateador Tyler Loop a distancia de 56 yardas para un intento de gol de campo que acertó para llevarse la victoria 31-34.

Al juego realizado en Río de Janeiro asistió Neymar, estrella del fútbol brasileño.

El espectáculo del medio tiempo estuvo a cargo del DJ brasileño Pedro Sampaio y del puertorriqueño Ricky Martin.

Este fue el tercer partido en la historia de temporada regular que la NFL realiza en Brasil y el primero en Río de Janeiro; en 2024 y 2025 la Arena Corinthias de Sao Paulo fue la sede.

Acción de Jaylinn Hwakins en Semana 3 de la NFL

El safety de origen panameño Jaylinn Hawkins registró 8 tacleadas totales en la victoria de los Baltimore Ravens 34-31 sobre los Dallas Cowboys.

FUENTE: EFE