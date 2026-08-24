LaLiga: Tabla de goleadores tras la segunda jornada

Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Deportivo de La Coruña, marcó este lunes su segundo gol de la temporada en LaLiga, en el 1-1 ante el Málaga, y se unió al grupo de cabeza de la tabla de goleadores, junto a Mariano Díaz (Alavés), Raphinha y Fermín López, del Barcelona, y Roberto Fernández, del Espanyol.
Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Aitor Paredes (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Rodrigo Riquelme (Betis); Marc Aguado (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Chupe (1p) (Málaga); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Jude Bellingham (ING) y Carlos Espí (Real Madrid); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p) e Issac Romero (Sevilla); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).
FUENTE: EFE