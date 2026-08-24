LaLiga: Tabla de goleadores tras la segunda jornada

Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Deportivo de La Coruña, marcó este lunes su segundo gol de la temporada en LaLiga, en el 1-1 ante el Málaga, y se unió al grupo de cabeza de la tabla de goleadores, junto a Mariano Díaz (Alavés), Raphinha y Fermín López, del Barcelona, y Roberto Fernández, del Espanyol.