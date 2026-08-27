Champions League Champions League -  27 de agosto de 2026 - 12:55

Champions League: Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez se verán las caras

El Slovan Bratislava y el LASK Linz de Austria chocarán en la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

Champions League: Andrés Andrade

Champions League: Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez se verán las caras

FOTO: SLOVAN BRATISLAVA - LASK LINZ
Champions League: Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez se verán las caras

La fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 tendrá un atractivo duelo para el fútbol panameño, luego de que el sorteo determinara un enfrentamiento entre el Slovan Bratislava y el LASK Linz de Austria, equipos donde militan tres jugadores panameños.

El Slovan Bratislava contará con César Blackman y Cristian Martínez, mientras que el LASK tiene en sus filas al también panameño Andrés Andrade. De esta manera, los tres podrían protagonizar un histórico duelo entre compatriotas en el máximo torneo de clubes de Europa.

Rivales del LASK Linz en la Champions League

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Porto
  • Sporting CP
  • F.K. Bodø/Glimt
  • Fenerbahçe
  • Slovan Bratislava
  • AEK Atenas

Rivales del Slovan Bratislava en la UEFA Champions League

  • Inter de Milán
  • PSG
  • Real Betis
  • AS Roma
  • Shakhtar
  • Lille
  • Stuttgart
  • LASK Linz

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