Champions League: Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez se verán las caras

La fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 tendrá un atractivo duelo para el fútbol panameño, luego de que el sorteo determinara un enfrentamiento entre el Slovan Bratislava y el LASK Linz de Austria, equipos donde militan tres jugadores panameños.
Rivales del LASK Linz en la Champions League
- Real Madrid
- Liverpool
- Porto
- Sporting CP
- F.K. Bodø/Glimt
- Fenerbahçe
- Slovan Bratislava
- AEK Atenas
Rivales del Slovan Bratislava en la UEFA Champions League
- Inter de Milán
- PSG
- Real Betis
- AS Roma
- Shakhtar
- Lille
- Stuttgart
- LASK Linz