La selección de Panamá U17 viajará a España para un torneo de preparación

La Selección de Panamá U17 se prepara para viajar a España para continuar con su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en el mes de noviembre en Catar.

La escuadra panameña que lidera el entrenador Felipe Baloy enfrentará a tres rivales que también se preparan para el Mundial Sub-17 en una competición a realizarse en Salou, España, del 24 de septiembre al 1 de octubre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panamá Sub-17 estará enfrentándose a la Sub-17 de Australia el próximo 24 de septiembre, luego jugará el 26 de septiembre ante la Sub-17 de Marruecos y cierra su serie de tres partidos el 30 de septiembre ante Vietnam.

Los tres partidos a disputarse en la provincia de Tarragona, en Cataluña, servirán de preparación para el onceno panameño rumbo al Copa del Mundo Sub-17, que se jugará en Catar, del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

El elenco panameño está ubicado en el Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 junto a las selecciones de Catar, Egipto y Grecia.

Panamá jugará el 19 de noviembre en su debut frente a Catar, luego jugará el 22 de noviembre frente a Grecia y cierra la fase de grupos el 25 de noviembre ante Egipto.

Sobre sus rivales, Australia está en el Grupo C del Mundial Sub-17 junto a Argentina, Dinamarca y Mozambique.

Vietnam está ubicado en el Grupo G junto a Malí, Nueva Zelanda y Bélgica.

Y Marruecos está en el Grupo H junto a España, China y Fiyi.

Calendario de Panamá U17

Salou, España

Panamá vs Australia

24 de septiembre

Marruecos vs Panamá

26 de septiembre

Australia vs Vietnam

27 de septiembre

Marruecos vs Australia

30 de septiembre

Vietnam vs Panamá

30 de septiembre

Marruecos vs Vietnam

3 de octubre