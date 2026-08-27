Besiktas y Michael Amir Murillo certifican su pase a la Europa League

El Besiktas de Michael Amir Murillo sufrió este jueves una inesperada derrota por 1-0 ante el Kauno Zalgiris, en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Europa League 2026-27.

Sin embargo, el conjunto turco hizo valer la contundente ventaja conseguida en la ida y avanzó a la siguiente fase con un marcador global de 3-1 .

Besiktas tuvo suficiente con la ida

Besiktas llegó a Lituania con una cómoda ventaja después de imponerse 3-0 en Estambul el pasado 20 de agosto. En aquel encuentro, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador a los seis minutos, Michael Murillo amplió la diferencia y Orkun Kökçü sentenció el compromiso desde el punto penal.

Con el boleto prácticamente encaminado, el equipo dirigido por Vincenzo Italiano manejó el partido de vuelta con mayor tranquilidad y tuvo el control de la posesión durante buena parte del encuentro. En el primer tiempo, Besiktas dominó el balón y generó las principales aproximaciones, pero no logró encontrar el gol.

Kauno Zalgiris, obligado a remontar una desventaja de tres goles, mantuvo la presión y consiguió finalmente marcar el tanto que le permitió despedirse de la competición con una victoria ante su público. No obstante, el resultado fue insuficiente para poner en peligro la clasificación del conjunto turco.