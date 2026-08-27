Champions League Champions League -  27 de agosto de 2026 - 12:40

Champions League: Andrés Andrade y LASK enfrentarán al Real Madrid y Liverpool

El LASK Linz de Andrés Andrade protagonizó una histórica remontada ante el Celtic para avanzar a la fase de liga de la UEFA Champions League.

Champions League: Andrés Andrade y LASK enfrentarán al Real Madrid y Liverpool

Champions League: Andrés Andrade y LASK enfrentarán al Real Madrid y Liverpool

El LASK Linz de Andrés Andrade protagonizó una de las grandes remontadas en el fútbol europeo, luego de superar un 3-0 de la ida, y estar en el partido de vuelta en un momento determinado 4-0 en el global, para superar al Celtic en tiempos extras y clasificar a la UEFA Champions League por primera vez.

El panameño cerró el partido como capitán del equipo, liderando la zaga y demostrando su capacidad con sus pases largos.

El equipo austriaco se suma al Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán), Viking FK (Noruega) y al Como (Italia) como equipos debutantes.

Entre los choques interesantes, el Lask enfrentará al Real Madrid de Kylian Mbappé y al Liverpool de Alexander Isak.

Rivales del LASK Linz en la Champions League

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Porto
  • Sporting CP
  • F.K. Bodø/Glimt
  • Fenerbahçe
  • Slovan Bratislava
  • AEK Atenas

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