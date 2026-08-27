Champions League: Andrés Andrade y LASK enfrentarán al Real Madrid y Liverpool

El LASK Linz de Andrés Andrade protagonizó una de las grandes remontadas en el fútbol europeo, luego de superar un 3-0 de la ida, y estar en el partido de vuelta en un momento determinado 4-0 en el global, para superar al Celtic en tiempos extras y clasificar a la UEFA Champions League por primera vez.
El equipo austriaco se suma al Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán), Viking FK (Noruega) y al Como (Italia) como equipos debutantes.
Entre los choques interesantes, el Lask enfrentará al Real Madrid de Kylian Mbappé y al Liverpool de Alexander Isak.
Rivales del LASK Linz en la Champions League
- Real Madrid
- Liverpool
- Porto
- Sporting CP
- F.K. Bodø/Glimt
- Fenerbahçe
- Slovan Bratislava
- AEK Atenas