Josué Vergara anotó con el KAA Gent en el playoffs de la Conference League Foto: KAA GENT

El joven atacante panameño Josué Vergara ya brilla en Europa con el KAA Gent de Bélgica, luego de marcar frente al Hibernian de la Scottish Premiership de Escocia en el partido de vuelta correspondiente al playoffs de la UEFA Conference League 2026-2027.

Con la anotación del canalero, el club belga rompió un 0-0 que venía desde el encuentro de ida disputado en el Ghelamco Arena.

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