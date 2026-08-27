Josué Vergara anotó con el KAA Gent en el playoffs de la Conference League

El joven atacante panameño Josué Vergara ya brilla en Europa con el KAA Gent de Bélgica, luego de marcar frente al Hibernian de la Scottish Premiership de Escocia en el partido de vuelta correspondiente al playoffs de la UEFA Conference League 2026-2027.
La anotación de Josué Vergara en el playoffs de la Conference League
"Yayita" de 19 años abrió el marcador en el Estadio Easter Road al minuto 39' de partido, luego de recibir un gran centro del portugués Tiago Araújo, el cual controló con la pierna izquierda y remató con la derecha para vencer al guardameta austríaco Raphael Sallinger.