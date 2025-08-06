Leagues Cup: Adalberto Carrasquilla sale como titular vs Inter Miami

Adalberto Carrasquilla , mediocampista panameño de los Pumas de la UNAM, sale como titular para el duelo de la Leagues Cup ante el Inter Miami de la MLS.

El choque a jugarse en el Chase Stadium, se disputará desde las 6:30 p.m. y tendrá la gran ausencia de Lionel Messi por una lesión muscular y Keylor Navas, quien está suspendido para este partido tras ver una tarjeta roja contra el Atlanta United.

"Coco" de 26 años espera continuar con su buen momento, tras brindar asistencia en pasado 25 de julio a Jorge Ruvalcaba en el triunfo sobre Querétaro en la Liga MX, luego le marcó al Orlando City en la victoria por penales 4-3 el 30 de julio, y el 2 de agosto firmó un doblete en la victoria 3-2 sobre el Atlanta United en el Exploria Stadium.

El equipo universitario tiene 5 puntos en el grupo de los clubes mexicanos y en caso de ganar, asegurarían su boleto a la siguiente fase.

Por su parte, el onceno dirigido por Javier Mascherano marcha en la quinta posición en el grupo de la MLS con 5 unidades.

Adalberto Carrasquilla en el IX inicial de Pumas vs Inter Miami

Miguel Ángel Paul Hernández, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Alineación del Inter Miami