Adalberto Carrasquilla: "Me hubiese gustado jugar en el Cuscatlán"

"Me hubiese gustado jugar en el Cuscatlán, jugué en un Sub-20 y perdimos 2-1, no tuve la oportunidad en la eliminatoria pasada, entonces la sensación de querer intentar ganar en ese campo, ya veremos, donde nos toque, no cambia el objetivo, tenemos que ir por el objetivo, sacar puntos

Europa

"Coco", metido constantemente en rumores para seguir en Europa tras su pase por Cartagena, indicó: "El fútbol muchas veces te pone en situaciones de tomar decisiones que te pueden cambiar la vida para bien o para mal. En este caso, de estar dos años en España, que se me da la oportunidad de venir a Houston, mis sensaciones con Houston, antes de hablar con Godoy, en ese momento hablé con él, de qué tal la liga, era de que no quería volver porque podía dar un paso hacia atrás. Al hablar con Godoy me cambió la expectativa, tomo la decisión para ser un jugador de primera y no de segunda como estaba en España. Ya también tomo un rol más importante, crecimiento en mi carrera y fue un paso hacia adelante".

Pumas

"Lo tomé como un reto personal ya que pocos jugadores de Panamá vienen y lo hacen bien en la liga, no sé que nos pasa que nos adaptamos". Añadió que también conversó con Gabriel Torres quien le habló maravillas del equipo. Señala que buscaba una liga que le exigiera más ya que hay equipos importantes que fichan jugadores relevantes. "Necesitaba moverme de mi zona de confort", puntualizó.