MLB: José Caballero consigue su primera victoria con los Yankees

El Grandes Ligas panameño José Caballero vio acción en la victoria de los Yankees de Nueva York 3-2 sobre los Rangers de Texas en la MLB , consiguiendo así su primer triunfo desde que fue cambiado por los Tampa Bay Rays.

"Chema" entró a jugar la tercera base en la baja de la séptima entrada y en la ofensiva se fue de 1-0, conectando un rodado al campocorto Corey Seager.

Caballero llegó a la organización del Bronx el pasado 31 de julio y ha jugado tres veces con los Yankees. El 1 de agosto entró como corredor emergente y jugó en la patrulla derecha frente a los Marlins. Posteriormente fue titular el 4 de agosto en el primero de la serie contra Texas y este 6 de agosto consumió un turno en el tercero y último de la serie.

Números de José Caballero en la temporada 2025 de la MLB

Caballero de 28 años batea para .222, producto de 53 hits en 239 turnos al bate, 2 cuadrangulares, 27 carreras empujadas, 38 anotadas, 33 bases por bolas, 81 ponches y 35 bases robadas (líder de la MLB).