Serie Mundial Junior 2025: Pequeñas Ligas de Antón avanzan a semifinal internacional

Latinoamérica , representada por las Pequeñas Ligas de Antón , logró su segunda victoria tras superar a Puerto Rico por pizarra de 4-0, asegurando su presencia en la semifinal Internacional de la Serie Mundial Junior de Taylor, Michigan.

Los canaleros tienen marca de 2-1, después de caer en el primer encuentro por abultamiento de carreras 11-0 ante Asia Pacific- China Taipéi (Chung Shan Junior) y ganarle a Australia 6-3 en la segunda fecha.

La tropa dirigida por Francisco Gonzálezse ganó el derecho de jugar esta Serie Mundial, luego de conquistar la Serie Latinoamericana Pre-intermedia (13-14 años), terminando el torneo con marca de 5-0 y llevándose el título de campeón, tras superar 8-1 a República en la gran final disputada en Guatemala.

¿Cuándo vuelve a jugar Latinoamérica en la Serie Mundial Junior 2025?

En su próximo partido, los panameños se enfrentarán este jueves ante el perdedor del choque entre Taiwán y Alemania, desde las 5:00 p.m.