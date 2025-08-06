Serie Mundial Junior 2025: Pequeñas Ligas de Antón avanzan a semifinal internacional

Latinoamérica, representada por las Pequeñas Ligas de Antón, logró su segunda victoria tras superar a Puerto Rico por pizarra de 4-0, asegurando su presencia en la semifinal Internacional de la Serie Mundial Junior de Taylor, Michigan.
La tropa dirigida por Francisco Gonzálezse ganó el derecho de jugar esta Serie Mundial, luego de conquistar la Serie Latinoamericana Pre-intermedia (13-14 años), terminando el torneo con marca de 5-0 y llevándose el título de campeón, tras superar 8-1 a República en la gran final disputada en Guatemala.
¿Cuándo vuelve a jugar Latinoamérica en la Serie Mundial Junior 2025?
En su próximo partido, los panameños se enfrentarán este jueves ante el perdedor del choque entre Taiwán y Alemania, desde las 5:00 p.m.