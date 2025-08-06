Los Pumas de Adalberto Carrasquilla quedan eliminados de la Leagues Cup

Sin la presencia de su figura estelar, Lionel Messi , Inter Miami respondió en el campo y aseguró su boleto a la siguiente ronda de Leagues Cup 2025, con una victoria sólida por 3-1 ante Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla , que se despide del torneo con cinco puntos.

Los dirigidos por Javier Mascherano cerraron la Fase Uno con ocho unidades, lo que los posiciona como líderes entre los clubes de MLS por el momento. Todo apunta a que el astro argentino estará disponible para la siguiente etapa del certamen, lo que convierte al Inter en uno de los candidatos a seguir con vida en la competencia.

Pumas se adelantó con una joya de jugada al minuto 34: Pedro Vite filtró un pase por encima de la defensa y Jorge Ruvalcaba, en una acción técnica impecable, definió de media vuelta sin dejarla caer. Una pincelada para el 1-0 que ilusionaba a los universitarios.

Pero la reacción de los locales no tardó. Justo antes del descanso, Rodrigo De Paul empató el partido con clase. Luis Suárez desbordó por izquierda y sirvió un centro preciso que el argentino controló con el pecho y definió con frialdad ante la salida del arquero. Fue su primer gol con el Inter, y el primero en todo el 2025, rompiendo así una sequía de 31 partidos sin anotar. De Paul, además, ha sido clave en esta Leagues Cup, con un gol y dos asistencias.

Los goles que eliminaron a los Pumas llegaron en el segundo tiempo

El segundo tiempo fue todo para el equipo de Florida. Al minuto 59, Suárez tomó la responsabilidad desde el punto penal y ejecutó con maestría: carrera intensa y definición sutil al estilo “Panenka” para poner el 2-1. Fue el primer penalti a favor del club en esta edición del torneo.

Diez minutos más tarde, Inter Miami selló el triunfo con una jugada colectiva que acabó en los pies del propio Suárez, quien filtró con calma para Tadeo Allende. El argentino resolvió de primera ante el portero para el 3-1 definitivo.

Triunfo convincente para un Inter que no necesitó de Messi para dar un golpe de autoridad. Para Pumas, el sueño terminó. Para Miami, lo mejor puede estar por venir.

Números de Adalberto Carrasquilla vs Inter Miami

"Coco" de 26 años jugó 90 minutos, tuvo 77 toques de balón, 49/57 (86%) en pases precisos, 3/5 en pases largos, 2 tiros a puerta, 1/1 en regates completados, 6/14 en duelos terrestres, 1/3 en duelos aéreos, 2 intercepciones y 3 faltas recibidas.

FUENTE: LEAGUES CUP