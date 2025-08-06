Legionarios Fútbol Internacional -  6 de agosto de 2025 - 17:42

Adalberto Carrasquilla revela todos los detalles de los rumores sobre el Real Madrid Castilla

Adalberto Carrasquilla reveló en exclusiva para COS, todos los rumores de clubes importantes del fútbol español y griego.

Adalberto Carrasquilla revela todos los detalles de los rumores sobre el Real Madrid Castilla
Adalberto Carrasquilla revela todos los detalles de los rumores sobre el Real Madrid CastillaFOTO: Julio Cesar AGUILAR / AFP

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla en exclusiva para COS, reveló los clubes del fútbol europeo que estaban interesados en ficharlo.

"Sí, yo estuve a punto de irme a Grecia el año pasado con el Aris FC. No se llegó a un acuerdo entre clubes por temas de ellos y al final Houston terminó decidiendo que me quedara", reveló "Coco".

"En diciembre se habló con algunos clubes de España, pero no existió ninguna oferta completa como tal, solo acercamientos", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1953224056406254039&partner=&hide_thread=false

Carrasquilla de 26 años agregó que los equipos españoles de primera división no quisieron tomar el riesgo para ficharlo, teniendo en cuenta que jugó en el FC Cartagena.

"Viendo la situación, los clubes no tomaron el riesgo de mandar una oferta y querer ficharme", dijo el canalero, dejando claro que se habló con el Sevilla y que el Getafe también mostró interés.

Adalberto Carrasquilla y la posibilidad de llegar al Real Madrid Castilla

Sobre el interés del Real Madrid Castilla dijo: "En ese momento si eran ciertas, tenía 19 años y estaba pasando por un buen momento", añadiendo que el Valencia también tuvo interés de llevarlo al filial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Adalberto Carrasquilla: "Me hubiese gustado jugar en el Cuscatlán"

Javier Mascherano sobre Adalberto Carrasquilla: "Te puede hacer mucho daño"

Adalberto Carrasquilla tendrá un duelo especial contra Rodrigo De Paul en el mediocampo

Recomendadas

Últimas noticias