Adalberto Carrasquilla revela todos los detalles de los rumores sobre el Real Madrid Castilla FOTO: Julio Cesar AGUILAR / AFP

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla en exclusiva para COS, reveló los clubes del fútbol europeo que estaban interesados en ficharlo.

"Sí, yo estuve a punto de irme a Grecia el año pasado con el Aris FC. No se llegó a un acuerdo entre clubes por temas de ellos y al final Houston terminó decidiendo que me quedara", reveló "Coco".

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"En diciembre se habló con algunos clubes de España, pero no existió ninguna oferta completa como tal, solo acercamientos", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1953224056406254039&partner=&hide_thread=false ¿Fue cierto el interes del Real Madrid por COCO Carrasquilla?



Esto nos dijo el volante panameño.



Entrevista completa pronto en nuestro canal de youtube. #COS pic.twitter.com/tHZ98BIuCc — COS (@COSPanama) August 6, 2025

Carrasquilla de 26 años agregó que los equipos españoles de primera división no quisieron tomar el riesgo para ficharlo, teniendo en cuenta que jugó en el FC Cartagena.

"Viendo la situación, los clubes no tomaron el riesgo de mandar una oferta y querer ficharme", dijo el canalero, dejando claro que se habló con el Sevilla y que el Getafe también mostró interés.

Adalberto Carrasquilla y la posibilidad de llegar al Real Madrid Castilla

Sobre el interés del Real Madrid Castilla dijo: "En ese momento si eran ciertas, tenía 19 años y estaba pasando por un buen momento", añadiendo que el Valencia también tuvo interés de llevarlo al filial.