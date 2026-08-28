Ligue 1: PSG rescata empate sobre el final ante el Lille

En cinco minutos del tiempo añadido, el PSG volvió a evitar una derrota en Ligue 1, a dar aire a Luis Enrique, resignado por un revés que tenía asumido, ante el Lille que dirige Davide Ancelotti, hijo de Carlo, ahora seleccionador de Brasil, que acarició un triunfo de mérito (2-2).

Como sucedió hace una semana, en la primera fecha, el campeón sacó el cuello a última hora. Si entonces salvó un 2-0 en contra ante el Stade Rennes con un doblete de Ferran Torres, esta vez el triple salto mortal fue mayor. Entró en el minuto 90 con dos goles en contra. Pero Vitinha y Marquinhos, en el 91 y 95, rescataron al PSG.

Luis Enrique lo celebró como un triunfo. No anda como quisiera el cuadro parisino, pero por segunda vez escapó del primer revés de la temporada. El vigente campeón no ha ganado aún en lo que va de torneo. Al empate a última hora y a la desesperada logrado en su puesta de largo en la pasada jornada ante el Stade Rennes (2-2), añadió este otro ante el Lille.

Está en un bache el cuadro de Luis Enrique, sin Ousmane Dembele, de descanso, y con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia en el banquillo. Fueron los dos señalados del partido de la primera jornada, a los que quitó en el descanso. Ferran Torres, autor con un doblete del empate ante el Rennes, salió de inicio. Tuvo sus mejores ocasiones, pero fue cambiado a veinte minutos del final.

Tres partidos lleva sin ganar el PSG que no se despereza desde que perdió la Supercopa de Francia ante el Lens. Días antes había sumado otro título, la Supercopa europea frente el Aston Villa. Fue su última victoria. A la derrota contra el Lens le siguieron los empates con el Rennes y Lille.

No pudieron ganar de locales

El debut como local de Davide Ancelotti tuvo una gran repercusión pero la felicidad se tornó en decepción a última hora. Se le escapó el triunfo con crueldad. Se impuso al Angers a domicilio en la primera fecha y pasó con buena nota el examen ante el campeón en un choque que supo manejar y que encarriló a los veinte minutos, cuando una jugada de ataque pilló descolocada a la zaga visitante.

Oliver Giroud, asistente en los dos goles, sirvió la pelota al islandés Hakon Arnar Haraldson, que ejecutó un tiro imparable para Matvey Safonov.

Ferran tuvo un par de oportunidades para empatar. También Desire Doue. Y Haaraldsson para ampliar la ventaja al borde del descanso. Pero nadie marcó. Tras el paso por vestuarios, Luis Enrique recurrió a Kvaratskhelia y el PSG se hizo con el dominio absoluto.

Cercó el área de Berke Ozer. Vitinha buscó a Marquinhos dentro del área y no controló. Kvaratskhelia ejecutó un disparo marca de la casa que rozó un palo, aunque Giroud pudo sentenciar con un remate de cabeza que salió alto.

Vio más cerca la victoria el Lille cuando en el minuto 84 otra asistencia de Giroud la aprovechó Dilane Bakwa, que poco antes sustituyó a Ethan Mbappe, para inventarse un tiro preciso por una escuadra que dejó como una estatua al meta ruso.

Pero cuando todo parecía en la mano del Lille, con un triunfo merecido, llegó el arreón habitual del campeón, que volcó todo el juego precipitadamente. El tiempo se hizo eterno para el Lille y el PSG lo aprovechó. Primero con un zapatazo de Vitinha, en el 91, que se coló por una escuadra, y en la última acción del partido con un remate de Marquinhos, a la desesperada, que alcanzó la red.

FUENTE: EFE